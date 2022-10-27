Devrilen su tankının altında kalıp, öldü Güncel Haberler MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde devrilen su tankının altında kalan Mehmet Gölbaş (59), hayatını kaybetti. MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde devrilen su tankının altında kalan Mehmet Gölbaş (59), hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karaca Mahallesi Tuzla Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Gölbaş, evinin bahçesindeki hortumla su doldurduğu tankın devrilmesi ile altında kaldı. İhbarla gelen ekiplerce tankın altından çıkarılan Gölbaş'ın öldüğü belirlendi. Mehmet Gölbaş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaris Muğla su Güncel Haberler

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