Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Sivas'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sivas'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. K.Ş. idaresindeki 52 LD 307 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolu çimento fabrikası yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine ve bir ağaca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan İ.H.A, S.D. ve G.D. yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılardan İ.H.A'nın bir sağlık görevlisinin elini tuttuğu anlar dikkati çekti. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Ankara Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.