DEVRİLEN MOTOSİKLETTE SÜRÜKLENEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YARALANDI KARAMAN'da kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, motosikletiyle sürüklenen ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yaralandı. KARAMAN'da kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, motosikletiyle sürüklenen ehliyetsiz sürücü D.A.K. (17) yaralandı. Yaralı D.A.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. D.A.K. yönetimindeki 70 ABA 581 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Sürücüsü D.A.K. de devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenip yaralandı. Yaralı D.A.K., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.A.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaman Güncel Haberler

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