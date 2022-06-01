Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2.Anafartalar İstasyon Caddesi üzerinde Deniz Y. (35) idaresindeki 45 AET 484 plakalı motosiklet kontrolden çıkması sonucu devrildi.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Deniz Y. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel