DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler

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DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hatay kara yolunda hafriyat kamyonunun devrildiği kazada, sürücü İsmail A. yaralandı.

KİLİS (DHA) - KİLİS- Hatay kara yolunda hafriyat kamyonunun devrildiği kazada, sürücü İsmail A. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden İsmail A. yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, devrilen kamyondaki taş ve molozlar yola saçıldı. İsmail A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kapanan yol temizlendikten sonra ulaşıma açıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kilis, Hatay, Kaza, Güncel, Haberler

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