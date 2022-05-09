DEVRİLEN KAMYONDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

KİLİS (DHA) - KİLİS- Hatay kara yolunda hafriyat kamyonunun devrildiği kazada, sürücü İsmail A. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden İsmail A. yönetimindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, devrilen kamyondaki taş ve molozlar yola saçıldı. İsmail A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kapanan yol temizlendikten sonra ulaşıma açıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel