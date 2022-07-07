Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi. ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, 2 gün önce Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet K. yaralanırken, oğlu Berat K. (18) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet K.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Berat K. ise otopsisinin ardından toprağa verildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Kovancılar Tragger Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.