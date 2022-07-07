Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada - Haberler

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Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Devrilen hafif ticari araçtaki baba yaralandı, oğlu öldü; kaza kamerada

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Elazığ- Bingöl karayolu Yarımca köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 23 K 6124 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ahmet K. yaralanırken, oğlu Berat K. (18) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet K., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet K.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, Berat K. ise otopsisinin ardından toprağa verildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kovancılar Tragger Elazığ Güncel Haberler

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