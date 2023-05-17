DEVRİLEN FORKLİFTİN ALTINDA KALAN İŞÇİ, ÖLDÜ

RİZE'nin Çayeli ilçesinde boş forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Yakup Küçüksarı (22) hayatını kaybetti. Forkliftin devrilme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sabah saatlerinde ilçenin Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının, ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Küçüksarı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Forkliftin devrilme anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; manevra yaptığı esnada devrilen forkliftten, işçilerden birinin atlayarak kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel