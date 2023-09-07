Devrilen asfalt yüklü kamyonun şoförü öldü

ÇANKIRI'da devrilen asfalt yüklü kamyonun şoförü Murat Demirdaş (37), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Korgun- Kurşunlu kara yolu Hocahasan köyü yakınında meydana geldi. Karayolları Kurşunlu Bakımevi'ne giden, kara yolu müteahhidine ait Murat Demirdaş yönetimindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kamyonun altında kalan Demirdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.