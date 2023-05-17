Devrekani Kaymakamı Coşkun, kan bağışına destek verdi

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan verdi.

Devrekani Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan mobil kan bağış aracını ziyaret ederek kan bağışında bulunan Kaymakam Coşkun, kan bağışında bulunmanın insanlık görevi olduğunu belirtti.

Bir kişinin vereceği kanın 3 insana şifa olduğunu anlatan Coşkun, "Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kampanyasına katkı sağlayan, tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza, Kızılay'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.