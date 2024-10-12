Üye Girişi
Haberler

Devrek'te Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Devrek'te Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu ve yeğeni Yüksel Kürekci için cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci (46), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay, 2 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

3'Ü AİLESİ ÜYESİ 6 GÖZALTI

Otopside Yürekçi ile dayısı Çorukçu'nun av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çevre köylerdeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan jandarma, çalışma başlattı. Yüksel Kürekci'nin eşi N.K., kızı S.K., oğlu B.D.K., Bılık köyü muhtarı Ç.S., Ö.Y, ve B.Ü. olmak üzere 6 şüpheli, gözaltına alındı. Cinayetin işlendiği yer güvenlik kordonuna alınırken, bölgeye giriş-çıkışlar da sınırlandırıldı. Soruşturma hakkında gizlilik kararı verilirken, gözaltındakilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer yandan Çorukçu ve Kürekçi için Devrek ilçesi Bılık köyünde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenaze sırasında komandoların da destek verdiği jandarma timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Namaz sonrası cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera Ali Sencer ARSLANDEVREK, ( Zonguldak,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Zonguldak Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Devrek Suç

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.