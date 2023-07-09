DEVREK'TE SEL SULARINDA MAHSUR KALAN AMBULANSTAKİLER KURTARILDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine etkili olan yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede bir ambulans mahsur kaldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine etkili olan yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede bir ambulans mahsur kaldı. İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına bir hastaya müdahale için giden ambulansın içindeki sağlık personelleri itfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.