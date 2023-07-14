Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel felaketinin izleri siliniyor. Esnaflar çamurla kaplanan işyerlerini ve eşyalarını temizliyor. Bazı esnaflar tezgahlarını açarak köfte pişiriyor. İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları sürüyor.

Devrek'te sel sonrası hayat normale dönmeye başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel felaketinin izleri siliniyor. Esnaflar çamurla kaplanan işyerlerini ve eşyalarını temizliyor. Bazı esnaflar tezgahlarını açarak köfte pişiriyor. İlçede bir taraftan da temizlik çalışmaları sürüyor.

Geçen 9 Temmuz günü Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından bir taraftan temizlik çalışmaları sürerken bir taraftan da hayat normale dönmeye başladı. Esnaflar çamurla kaplanan dolaplarını, sattıkları ürünlerini silerek temizledi. Suyla yıkadıkları ürünleri yeniden raflara dizdi. İkram araçları bölgeye sevk edilerek esnaflara çay, su, çorba ikramında bulunuldu. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için Düzce'den bir tır dolusu su ilçeye sevk edildi.

Moloz yığınları iş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenirken itfaiye ekipleri cadde ve sokaklarda yıkama yaptı. Selden işyerleri zarar gören esnaflar temizlik çalışmaları yaptı. Bir işyeri sahibi tezgahını açarak köfte pişirdi.

Açtığı tezgahta köfte pişirerek satan Devrim Ulukoz, "Belediyemiz çalışıyor. Diğer illerden gelen ekipler yardım ediyor. Düzelecek bir ay içerisinde toparlanır. Evlerin altlarında da sıkıntı var. Benim işyerimde yaklaşık diz kapağına kadar sel gelmişti. Büyük dükkanlar, depolar vardı onlar doldu. Ama artık yavaş yavaş toparlıyoruz" diye konuştu.

Dondurma dükkanının bodrum katında eşyaları tahliye ederken ağabeyini sel sularından son anda kurtardıklarını anlatan Ertan Baştoğ isimli esnaf ise "İlk gün ağabeyimi suyun içinden zor kurtardım. Alt katta bodrumda malzeme kurtaralım diye. Buralar su içinde kaldı. Dükkanın motorları, makine ve dondurmalar su içinde kaldı. Dördüncü gün oldu su tahliyesi sürüyor. Satış yapabiliyoruz ama üretim yapamıyoruz. Elimizde olan dondurmaları satıyoruz. Makineler suyun içinde. Binalara elektrik verilemiyor. Şu an bekliyoruz. Ama bir taraftan da esnaflar olarak yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz" dedi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesini köylere bağlayan Bük köprüsünün girişindeki yol heyelan nedeniyle çöktü. Yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.