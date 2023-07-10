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Devrek'te sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları başladı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları başladı. İşyerlerini su bastı, sular çekildikten sonra esnaflar temizlik çalışması yaptı.

- Devrek'te temizlik çalışmaları başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları başladı.

Devrek ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan sel felaketi sonrası temizlik çalışmaları başladı.

Debisi yükselen dere önüne kattığı her şeyi sürükledi. İşyerlerini su bastı, sular çekildikten sonra esnaflar temizlik çalışması yaptı.

İlçede suların kesintisi olması nedeniyle vatandaşlar su ihtiyacını marketlerden satın alarak giderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Zonguldak Devrek Güncel Haberler

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