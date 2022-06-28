Devrek Belediye Başkanı Bozkurt: En Büyük Korkumuz Derelerin, 1998'de Yaşadığımız Sorunlara Tekrar Sebep Olması - Haberler

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Devrek Belediye Başkanı Bozkurt: En Büyük Korkumuz Derelerin, 1998'de Yaşadığımız Sorunlara Tekrar Sebep Olması

ANKA - Güncel
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi, ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Filyos çayını besleyen yaklaşık 10’a yakın dere var, büyük dereler bunlar şu anda coşmuş vaziyette, 3,5 metreyi buldu. Şu anki en büyük korkumuz bu besleyen derelerin yağmurun artışıyla 1998’de yaşadığımız sorunları tekrar yaşamamıza sebep olması” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi, ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Filyos çayını besleyen yaklaşık 10'a yakın dere var, büyük dereler bunlar şu anda coşmuş vaziyette, 3,5 metreyi buldu. Şu anki en büyük korkumuz bu besleyen derelerin yağmurun artışıyla 1998'de yaşadığımız sorunları tekrar yaşamamıza sebep olması" dedi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan sağanak yağış nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi, bazı yollar sular altında kaldı, geçici köprüler zarar gördü. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz bölgeye giderek Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile birlikte incelemelerde bulundu.

Bozkurt, Devrek'teki son durumu şu sözlerle anlattı:

"1998 yılında bir sel felaketi yaşamıştık, ondan çıkarılan derslerle rotamızı yeniden çizdik. Olağanüstü durumun olabileceği hava şartlarının bizi olumsuz yönde etkileyebileceği yönde bilgileri aldıktan sonra birçok konuda çalışmalar yaptık. Gördüğünüz Filyos çayını besleyen yaklaşık 10'a yakın dere var, büyük dereler bunlar şu anda coşmuş vaziyette, 3,5 metreyi buldu. Şu anki en büyük korkumuz bu besleyen derelerin yağmurun artışıyla 1998'de yaşadığımız sorunları tekrar yaşamamıza sebep olması. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şu anda yağmur hızını kaybetmiş durumda ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz."

ANKA / Güncel

Zonguldak Bozkurt Devrek su Güncel Haberler

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