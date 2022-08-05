"Devrek bastonu" Japonya yolcusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Devrek bastonu" Japonya yolcusu

'Devrek bastonu' Japonya yolcusu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simgelerinden Devrek bastonu, Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya gönderilecek.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinin simgelerinden Devrek bastonu, Japonya'da yaşayan iş insanı Murat Enşici tarafından Japonya'ya gönderilecek.

Baston Park'ta düzenlenen törende, Murat Enşici, Türkiye ve Japonya bayraklarının asılı olduğu platformda protokol üyelerini ve katılımcıları Devrek bastonu ve hedefleri hakkında bilgilendirdi.

Bilgilendirme sırasında platformda bir baston ustası, baston yapımını katılımcılara gösterdi.

Yaklaşık 19 yıldır Japonya'da yaşadığını ve Türkiye'de üretilen el dokuması kilimlerin Japonya'ya ihracatını yaptığını belirten Enşici, "Türk- Japon ilişkilerinin gelişmesi adına birçok uluslararası etkinlik yaptık. Memleketimizin el ürünü olan Devrek bastonunun da Japonya'ya ihracatını gerçekleştireceğiz. Devrek bastonunun gerçek değerini bundan sonraki nesillere aktarabilmek adına ustalarımızın da daha iyi baston üreterek kültür değeri olan bu bastonları daha da farklı yönleriyle Japon halkına aktarabilirsek memnun kalırız." diye konuştu.

Enşici, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de kent kültürünün farklı ülkelerde tanıtılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Törene, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Devrek Belediye Başkanvekili Şeref Aydınlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay da katıldı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak Japonya Japon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title