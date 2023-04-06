Devlet Yüksek Konseyi, Trablus'taki 6+6 Ortak Komisyonu'nun toplantısını olumlu karşıladı

Libya Yüksek Devlet Konseyi, seçim yasalarını hazırlamakla görevlendirilen 6+6 Ortak Komisyonu'nun Trablus'ta düzenlediği ilk toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini duyurdu.

Konsey Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 6+6 Ortak Komisyonu'nun toplantıda çalışma stratejisi ve kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinde izlenecek mekanizmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Görüşmelerin "olumlu bir ortamda" yapıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun en kısa sürede istenilen yasama işleminin yapılabileceği konusunda iyimserlik oluşturduğunun altı çizildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, seçim yasalarını hazırlamakla mükellef 6+6 Ortak Komisyonun oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti belirtmişti.

Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini 20 Mart'ta açıklamıştı.

Seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik, seçim yasalarını hazırlamak için Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin belirleyeceği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor.