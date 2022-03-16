Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ön değerlendirme sonuçları belli oldu - Haberler

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Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ön değerlendirme sonuçları belli oldu

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Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ön değerlendirme sonuçları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Gelenekten Geleceğe" sloganıyla başlatılan yarışmanın bu yılki elemelerinde seçici kurul tarafından her bir kategori için 13 eser olmak üzere toplam 91 eser belirlendi.

Seçici kurul üyelerinin bireysel olarak gerçekleştirdiği ön değerlendirmede listeye alınan eserlerden başarı, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görülecek olanlar ikinci bir değerlendirme süreciyle belirlenecek.

Fiziki ortamda yapılacak ikinci değerlendirme için www.guzelsanatlar.gov.tr internet adresinde yayımlanan ön değerlendirme listesinde isimleri yer alan katılımcılar eserlerini 17-27 Mart 2022 tarihleri arasında teslim edecekler.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne şartname gereği ekte yer alan taahhütname karşılığında elden teslim edilecek eserler için kargo ya da posta gibi teslimat yöntemleri kabul edilmeyecek. Bakanlığın açıklamış olduğu tarih aralığında eserlerini teslim etmeyen katılımcılar da yarışma dışı kalacak.

Yarışmanın seçici kurulunda ise; Hikmet Barutçugil, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Doç. Dr. Timur Bilir, Dr. Mustafa Nasuhi Çelebi, Semih İrteş, Doç. Dr. Yılmaz Özcan, Prof. Dr. Muhittin Serin, Ersin Yıldızhan ve Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer alıyor.

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