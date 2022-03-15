Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali 23'üncü Kez Perdelerini Açıyor

ADANA (Bültenler) - Festival öncesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin'in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, bir ay boyunca yerli ve yabancı grupları ağırlayacak Festival ile ilgili detaylar aktarıldı.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde 23'üncü kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin biletleri, 19 Mart Cumartesi gününden itibaren satışa açılacak.

27 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Festival öncesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Emrah Keskin basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, festivalde bu yılki programda yer alan yerli ve yabancı oyunlar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılırken, festivalin Türkiye'deki tiyatro severler için önemine de vurgu yapıldı.

Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 3, Türkiye'den ise 19 tiyatronun katılımı ile toplam 22 farklı oyuna ev sahipliği yapacak.

Basın toplantısında açıklamada bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin farklı şehirlerinde her yıl gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri içinde Mart ayında başlattığımız ikinci festival Adana Tiyatro Festivali. Açılışını 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde yapacağımız bu festival ününü ülkemizin dışına taşımış, çok değerli bir uluslararası etkinlik. Bu yıl programda; özel tiyatrolarımızın, Şehir Tiyatrolarımızın ve Devlet Tiyatrosu oyunlarının birçok seçkin örneği Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesinde ve geçtiğimiz yıllarda Sabancı Vakfı tarafından Adana'ya kazandırılan Sabancı Oda Tiyatrosu'nda Adanalı izleyiciler ile buluşacak. Festival programımızı hazırlarken daha önceki yıllarda hiç katılmamış ülkelerin katılımları için özel olarak çalışmaktayız ve bu yıl da festivalimize hiç katılımı olmamış bir ülkeyi, Sri Lanka'yı programımıza dahil ettik. Bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde bizleri hiç yalnız bırakmayan ve hep destekleyen Sabancı Ailesi'ne ve Sabancı Vakfı'na bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalimizi gerçekleştirmemizde her zaman desteğini gördüğümüz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve Bakanlığımıza da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Adanalı sanatseverlere keyifli bir Tiyatro Festivali geçirmelerini diliyorum." dedi.

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni 23. kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişim adına sanatı herkes için erişilebilir kılmak, daha fazla insanı sanatla buluşturmak hedefiyle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sanat alanındaki en uzun soluklu projemiz olan Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ni, Sabancı Vakfı'nın temellerinin atıldığı topraklarda, 23'üncü kez düzenlemenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin kültür-sanat alanındaki önemli kilometre taşlarından biri olan Festival kapsamında bugüne kadar 45 farklı ülkeden 117 yabancı ve 307 yerli tiyatro topluluğu sahne aldı. Uluslararası boyutu ile yerli ve yabancı çok değerli tiyatro grupları ile oyunlarına ev sahipliği yapan Festival, bu yıl da bir ay boyunca sanatseverlerin buluşma noktası olacak. Festivali merakla bekleyen herkese şimdiden keyifli ve heyecanı yüksek bir festival geçirmelerini diliyorum." diye konuştu.

27 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi ve Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyunların biletleri, 19 Mart Cumartesi gününden itibaren gişe ve www.biletinial.com adresinden satın alınabilecek.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 27 Mart'ta Sahibini Bulacak

Festivalin 27 Mart'ta gerçekleştirilecek açılış töreninde ise tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" de sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017), Ayla Algan (2018), Işıl Kasapoğlu (2019), Nevra Serezli (2021).

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