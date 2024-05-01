Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Trabzon Valisi'ni ziyaret etti

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilecek "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında Trabzon'a gelen Karadağlı ve beraberindeki heyet, Vali Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

Karadağlı, Vali Yıldırım'a 2-15 Mayıs arasında düzenlenecek festival hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin anısına Yıldırım ve Karadağlı, birbirlerine hediye takdim etti.