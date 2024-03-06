Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde Mart Ayı Oyunları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy", "Çarpışma" ve "Çöp Canavarı" oyunları sahnelenecek.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede bu ayın ilk oyunu, Murat Ozan'ın yönettiği tek perdelik "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" olacak.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'de ve İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı zorlukların anlatıldığı oyun Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından 12-13-14 Mart tarihlerinde sahnelenecek.

Bu ay sahnelenecek ikinci oyun ise "Çarpışma" olacak.

Müge Oskay'ın yazdığı, Kubiay Karslıoğlu'nun yönettiği tek perdelik oyunda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak. Oyun 19-20-21 Mart'ta sahnelenecek.

Ayın son oyunu ise İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Cengiz Özek'in yazıp yönettiği "Çöp Canavarı" adlı çocuk oyununu olacak. Tek perdelik oyun, 26-27-28 Mart tarihlerinde 11.00 ve 14.00 saatlerinde izlenebilecek.

Biletler, gişe ve internetten satın alınabilecek.