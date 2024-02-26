Devlet Tiyatroları, çocuk oyunu 'Engel'i Konya'da, 'Münasebetsiz'i ise İzmir'de ilk kez sahneleyecek
Devlet Tiyatroları, Konya'da 'Engel' adlı çocuk oyununun prömiyerini yapacak. İzmir Devlet Tiyatrosu ise 'Münasebetsiz' adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirecek.
Devlet Tiyatroları, çocuk oyunu "Engel"i Konya'da, "Münasebetsiz"i ise İzmir'de ilk kez sahneleyecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Konya Devlet Tiyatrosu, "Engel" adlı çocuk oyununun prömiyerini, yarın saat 11.00'de yapacak.
Serhat Karaoğlan'ın yazdığı ve Yeşim Alıç'ın yönettiği oyunda Rumeysa Çetin, Doğukan Kutlu, Berk Eryaprak, Yağız Demiral, Zafer Kora, Almina İrem Ay, Ece Erdoğan ve Ömer Faruk Avcı rol alacak.
Oyunun dekor tasarımı Sinan Yardımedici, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı İzzet Gündoğdu, müzikleri Fırat Akarcalı tarafından hazırlandı.
İzmir Devlet Tiyatrosu da yarın saat 20.00'de Konak Sahnesinde yeni oyunu "Münasebetsiz"in prömiyerini yapacak.
Francis Veber'in kaleme aldığı ve Can Kapyalı'nın Türkçeye çevirdiği oyun, Cengiz Toraman'ın rejisiyle sahneye taşınıyor.
Başrollerinde Özkan Gezgin, M. Asım Tuncay Aynur, Ozan Yıldırım, Nagehan Yazıcı, Ender Şeviker ve Deniz Yağcı'nın yer aldığı oyunun dekor tasarımı Seyhan Kırca, kostüm tasarımı F. Duygu Ergüven Saykan, ışık tasarımı Bora Andaç'ın imzasını taşıyor. Oyunun müziği Sedat Utku Gücoğlu'na, hareket düzeni ise Mert Aksu'ya ait.