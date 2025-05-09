Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Sona Erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', üniversite ve lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle sona erdi. Etkinlikte bakanlıklar ve yayın kuruluşları gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan tanıtım günlerinde, çeşitli bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.
Anadolu Ajansı (AA) da etkinlikteki standıyla gençlerle buluştu.
Standı ziyaret eden gençlere, ajansın faaliyet alanlarıyla iş ve staj fırsatları hakkında bilgi verildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA standını ziyaret ederek, kurumun yayınlarını inceledi.
Tanıtım günleri çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.