Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kayseri'de başladı.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında çeşitli kurumlar ziyaretçileri bilgilendirmek ve kurumlarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen ve bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı organizasyona liseli ve üniversiteli gençler ilgi gösterdi.

Organizasyonda ziyaretçilere, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirilmeler yapılıyor.

AA standı da yer alıyor

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Vali Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve çeşitli kurumların temsilcileri AA standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Başar, AA muhabirine, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 6'ncı ayağının Kayseri'de yapıldığını söyledi.

Diğer illerde gerçekleştirilen etkinliklerde bugüne kadar 200 bin gençle birebir temasta bulunduklarını anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin gençlere yönelik imkan tanıdığı hibe, burs, fon ve teşvik gibi unsurları, gençlerimize yüz yüze anlatmak için buradayız. Gençlerimizin neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada devletin 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşu uzman ekipleriyle gençlerimizi bekliyor. Sizin aracılığınızla Kayseri'de yaşayan tüm gençlerimizi buraya bekliyoruz. 'Geleceğin burada, devletin senin yanında' diyoruz."