&quot;Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri&quot; Kayseri'de yapılacak - Haberler

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"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Kayseri'de yapılacak

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Kayseri'de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kayseri'de gençlere yönelik "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kayseri'de gençlere yönelik "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirilecek.

Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek programa, gençlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek etkinliğe gitmek isteyen öğrenci ve vatandaşlar, raylı sistemden de ücretsiz faydalanabilecek.

Program kapsamında, milli sporcular ve Yukatel Kayserispor oyuncularıyla söyleşiler, seminerler, proje tanıtımları, halk oyunları gösterileri ve konserler gerçekleştirilecek.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri, Kongre, Mayıs, Fuar, Güncel, Haberler

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