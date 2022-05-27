"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', 28-29 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yarın Samsun'da başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", yarın Samsun'da başlayacak.

Kamu kurumlarıyla gençleri bir araya getirmek, kurumların proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği, girişimcilik gibi hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla "Geleceğin burada, devletin senin yanında" sloganıyla düzenlenen etkinliğin altıncısı, Samsun TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum kuruluşlar ile Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de yer aldığı 40'ın üzerinde kurum ve kuruluş, etkinlikte gençlerle ve girişimcilerle buluşacak.

İki gün sürecek etkinlik boyunca gençlere, yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunacak ekonomi, eğitim, kültür sanat, bilim gibi alanlardaki faaliyetler ile başarı öykülerinin yanı sıra sportif faaliyetler, konser ve halk oyunları gösterileriyle eğlenceli vakit geçirme imkanı sağlanacak.

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title