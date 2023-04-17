Devlet sırlarını satmakla suçlanan Avustralyalı iş insanının kefalet talebi reddedildi

Avustralya'nın Sydney şehrinin Downing Center Yerel Mahkemesinde görülen davada, kendisine zarf içinde verilen paralara karşılık Çinli olduğundan şüphelenilen 2 casusa ulusal güvenlik konularını da içeren devlet sırlarını satmakla suçlanan Avustralyalı iş insanı Alexander Csergo'nun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Davaya bakan savcılardan Connor McCraith, mahkemede, Csergo'nun, ABD nükleer teknolojisiyle çalışan bir Avustralya denizaltı filosu oluşturmak için Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD arasındaki AUKUS ortaklığına dair bilgileri de içeren hassas konuları, Çinli olduğundan şüphelenilen "Ken" ve "Evylen" isimlerinde olduğu bilinen 2 casusa zarf içinde verilen paralara karşılık sattığını belirtti.

McCraith, Csergo'nun savcılık soruşturmasında, bir iletişim ve teknoloji altyapı danışmanlığı şirketinin sahibi olduğu Şanghay'da çalışırken, Ken ve Evylen'la tanıştığını, bundan kısa süre sonra casus olduklarından şüphelendiğini ancak onlarla 2 yıl boyunca iletişim halinde kaldığını kabul ettiğini söyledi.

Savcı McCraith, mahkemeye, "Csergo'nun açıkça Çin devletiyle ve Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) için çalışan bu iki kişiyle bağlantıları var. Csergo, kendinden istenen bilgilerin olduğu bir listeyle Avustralya'ya döndü." dedi.

Normal bir kişinin ülkeye yaklaştıktan hemen sonra Avustralya makamlarına bu durum hakkında bilgi vereceğini dile getiren McCraith, fakat Csergo'nun bunu yapmadığını, bu iki adamla iletişim kurmaya devam ettiğini ve onları ülkesine davet ettiğini aktardı.

Savcılık, şüpheli casusların, Avustralya'nın ABD, Japonya ve Hindistan ile oluşturduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) olarak bilinen ortaklığı hakkında ayrıntılar ve Avustralya'daki lityum ve demir cevheri madenciliği hususunda bilgi istediğini iddia etti.

"Csergo gibi iş insanları, tüm yolların devlete çıktığını biliyor"

Csergo'nun avukatı Bernard Collaery ise müvekkilinin davranışlarında kötü bir şey olmadığını ve kendisinin Çin ile ticari ilişkileri geliştirdiği için övülen deneyimli, başarılı bir iş insanı olduğunu söyledi.

Collaery, "Müvekkilimiz Csergo gibi iş insanları, devlet ekonomik istihbarat teşkilatı veya Devlet Güvenlik Bakanlığı olsun, tüm yolların devlete çıktığını biliyor." dedi.

Müvekkilinin yaptığı şeyin danışmanlık olduğunu vurgulayan Collaery, bunun için alınan ödemelerin Avustralya'da farklı şekilde algılanabildiğini, Çin'de ise bunun bir kabahat olmadığını savundu.

Collaery, müvekkilinin paylaştığı raporların kamuya açık belgelerden ve Csergo'nun kendi yaratıcı çabalarından geldiğini, casuslukla ilgili bir şey olmadığını kaydetti.

İş insanı Csergo ise mahkemedeki ifadesinde, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) müfettişlerine, Ken ve Evelyn ile Şanghay'daki boş kafelerde buluştuğunu ve kafelerin kendisi için özel olarak boşaltıldığına inandığını söylediğini aktardı.

15 yıla kadar hapis cezası alabilir

Avustralya polisi ve istihbarat teşkilatınca haftalardır takip edilen Csergo, Sidney sahilindeki evinde tutuklandığı cuma gününden bu yana gözaltında bulunuyor.

Avustralya'da örtülü yabancı müdahale ve casusluğa karşı 2018'de yürürlüğe giren ve bu suçları işleyenlere maksimum 15 yıl hapis cezası öngören yasa, Çin tarafında tepkilere neden olmuştu. Bu da tutuklu iş insanının suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabileceğini gösteriyor.

Csergo, haziranda tekrar hakim karşısına çıkacak.