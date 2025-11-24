Haberler

Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın Ön Elemesi Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın ön eleme değerlendirmeleri sona erdi. 783 eser arasından her kategori için 13 eser nihai değerlendirmeye hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 77. yılında gerçekleştirilen ön eleme değerlendirmeleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yarışmanın birinci aşamasında, başvurusu kabul edilen 783 eser, alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, her kategori için 13 eser, nihai değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazandı.

İkinci değerlendirmeye katılacak eserlerin 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde hafta içi ve hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.

Eser teslimleri elden yapılabileceği gibi, kargo yoluyla gönderimler de kabul edilecek.

İkinci değerlendirmeye alınan eserlerin tamamına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr" ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.