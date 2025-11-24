Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın Ön Elemesi Tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 77. yılında gerçekleştirilen ön eleme değerlendirmeleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yarışmanın birinci aşamasında, başvurusu kabul edilen 783 eser, alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, her kategori için 13 eser, nihai değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazandı.

İkinci değerlendirmeye katılacak eserlerin 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde hafta içi ve hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ne teslim edilmesi gerekiyor.

Eser teslimleri elden yapılabileceği gibi, kargo yoluyla gönderimler de kabul edilecek.

İkinci değerlendirmeye alınan eserlerin tamamına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden "https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr" ulaşılabiliyor.