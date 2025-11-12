Devlet Opera ve Balesi, düşen askeri uçaktaki şehitler dolayısıyla temsillerini iki gün iptal etti

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla bugün ve yarın sahnelenecek tüm temsillerin iptal edildiğini bildirdi.

DOB'un internet sitesinden yapılan duyuruda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda düşen TSK'ya ait C130 uçağında şehit olan kahraman personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu acı kayıp nedeniyle bugün ve yarın sahneleyeceğimiz tüm temsillerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.