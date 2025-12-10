Devlet Malzeme Ofisi, İlk Kez Düzenlediği B2b Görüşmelerini ATO Üyeleri ile Gerçekleştirdi

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) iş birliğinde düzenlenen "Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ile DMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan gerçekleştirdi.

ATO üyelerine DMO'nun satın alma süreçleri, tedarikçi kayıt ve başvuru prosedürleri, elektronik ihale uygulamaları, ürün kabul kriterleri ile kamu alımlarına ilişkin güncel düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgilerin verildiği toplantıya, bilişimden mobilyaya, akaryakıttan ilaç ve tıbbi cihaza kadar birçok sektörden firma temsilcisi katıldı. DMO tarafından gerçekleştirilen ilk B2B etkinliğe de yer verilen program kapsamında, ATO üyeleri ile DMO yetkilileri ikili görüşmeler gerçekleştirerek, iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıya, ATO Meclis Üyeleri Abidin Memili, Selim Gökşin, Durmuş Ecevit Ankışhan, Ramazan Hakan Karadeniz ve Metin Demir ile ATO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Tırpancı da katıldı.

"Sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor"

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, yaptığı konuşmada kamu alımlarında yerli ve milli ürünlerin teşvik edilmesinin ekonomideki stratejik önemine dikkat çekerek, Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerinin kamu alım süreçlerinde daha etkin yer alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Güçlü, "Üyelerimizin kamu kurumlarıyla daha güçlü bağlar kurması, daha etkin ve yakın çalışabilmesi, sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kamu alımları, bir satın alma süreci olmanın yanı sıra, sanayi politikalarının şekillenmesinde kritik rol oynayan, üreticiyi teşvik eden, Ar-Ge ve inovasyonu besleyen, ekonomik istikrarı destekleyen bir kalkınma aracı durumunda" dedi.

"Kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu"

Devlet Malzeme Ofisi'nin faaliyet alanlarının bilişim ürünlerinden büro makine ve ekipmanlarına, aydınlatma sistemlerinden tıbbi cihazlara, kağıt-kırtasiye ürünlerinden akaryakıta kadar oldukça geniş bir alanı kapsadığını kaydeden ATO Yönetim Kurulu Üyesi Güçlü, "Odamız üyesi çok sayıda nitelikli firma da bu alanlarda yüksek kaliteyle üretim ve hizmet sunuyor. Kamuda ihtiyaçların yerli üretimle karşılanması, yalnızca kamu kurumları için değil; özel sektör ve tüm tedarik zinciri açısından hayati öneme sahip. Bu süreci en verimli şekilde yönetmek ve kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Kamuda alım yapan kurumların, tecrübeli üretici ve tedarikçilerle doğrudan, sürdürülebilir iş birlikleri kurması; yerli üretimin kamu eliyle daha güçlü desteklenmesine zemin hazırlayacaktır" diye konuştu. Güçlü, Devlet Malzeme Ofisi'nin kamu alımlarında yerli üreticileri, KOBİ'leri ve nitelikli tedarikçileri önceleyen yaklaşımının altını çizerek, bu vizyonun yerli üretim ekosisteminin güçlenmesine, tedarik zincirlerinin etkinleşmesine ve küresel rekabet gücünün artmasına katkı sağladığını ifade etti.

"Ankara'nın üretim gücünün daha ileri taşınmasına katkı sağlayacaktır"

Ankara'nın yalnızca Türkiye'nin başkenti değil, aynı zamanda üretimin, ticaretin, dönüşümün ve inovasyonun yükselen değeri olduğunu belirten Güçlü, "Savunma sanayinden yazılım ve bilişime, medikalden tekstile, mobilyadan makine ve kimyaya kadar pek çok sektörde Ankaralı firmalarımız küresel standartlarda üretim yapıyor ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyor. Bu potansiyele sahip firmalarımızın kamu alımlarında daha güçlü şekilde yer alması, hem kamu ihtiyaçlarının hızlı ve kaliteli karşılanmasına hem de Ankara'nın üretim gücünün daha ileri taşınmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"DMO, örnek gösterilen bir merkezi satın alma kurumu haline gelmiştir"

DMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan da yaptığı konuşmada, sonraki yıl DMO'nun 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Devlet Malzeme Ofisi, Cumhuriyetimizin kurumsal hafızasının önemli yapı taşlarından biri olarak kamu alımları ekosisteminde güven, şeffaflık ve verimlilik ilkeleriyle hareket etmeye devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada DMO, paydaşlarıyla birlikte değer üreten, kendini sürekli yenileyen ve örnek gösterilen bir merkezi satın alma kurumu haline gelmiştir" dedi. Candan, son yıllarda yerli ürünlerin desteklenmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve tedarik süreçlerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek, sahada daha görünür ve erişilebilir olmak amacıyla merkez ve taşra teşkilatında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

DMO'nun dijitalleşme ve kurumsal dönüşüm sürecine de değinen Candan, kullanıcı dostu firma portalı ile tedarikçi işlemlerinin tek platformda sadeleştirildiğini, kalite bilincini artırmaya yönelik tedarikçi derecelendirme ve sertifikasyon sisteminin hayata geçirileceğini ifade etti. Yakın dönemde kamu kurumlarının DMO üzerinden daha fazla alım yapmasını teşvik edecek yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirten Candan, bu sürecin bir zorunluluktan ziyade, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve tedarikçi firmalar için sürdürülebilir bir pazar oluşturması açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

İş birliği imkanlarını değerlendirildi

DMO tarafından gerçekleştirilen ilk B2B etkinliğe de yer verilen program kapsamında, ATO üyeleri ile DMO yetkilileri ikili görüşmeler gerçekleştirerek, iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Toplantıda, DMO Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe, 2 No'lu Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Orak, 3 No'lu Satın Alma Daire Başkanı Pınar Sönmez, 4 No'lu Satın Alma Daire Başkanı Gökçe Kaptan ve Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ömer İyigün de DMO'nun faaliyet alanı ve uygulamaları, tedarik usulleri, tedarikçi kayıt süreci ve ekranları, Sağlık Market platformu, kamu e-tedarik modeli ve DMO üzerinden alımlar hakkında sunum ve bilgilendirmeler gerçekleştirdi.