Devlet Korumasındaki Genç Ragbici Ayhan Bostan'ın Milli Takım Hedefi

İstanbul'da 3 yaşından bu yana devlet korumasında yetişen 17 yaşındaki Ayhan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde devlet korumasında yetişen ve hiçbir spor geçmişi olmayan Ayhan Bostan, 2 yıl önce arkadaşlarının ragbi antrenmanını izledikten sonra hayatını değiştirecek bir yolculuğa adım attı.

Bostan'ın merakla başladığı bu spor, kısa sürede tutkuya dönüştü.

Şimdi 17 yaşında olan Bostan, 2 yıldır emek verdiği ragbide ay yıldızlı formayla milli takımda yer almak ve Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyor.

Hayatında spor sayesinde büyük değişimler yaşayan Bostan, azmi ve disipliniyle de devlet korumasındaki diğer arkadaşlarına örnek oluyor.

"Bu sporla davranışlarım değişti, arkadaşlarımla iletişimim gelişti"

Ayhan Bostan, AA muhabirine, kuruluşa ilk geldiğinde ragbi antrenmanı yapan arkadaşlarını görünce bu spora ilgi duyduğunu söyledi.

Bostan, "Ben ragbinin ne olduğunu bilmiyordum. Bize anlattılar, ben de antrenmanlara katıldım. Bu sporu merak ettim. Kulübe gidip, bu sporu öğrenmeye başladım. Maçlara gitmeye başladım." dedi.

Gece gündüz demeden 2 yıldır çalışarak kendini geliştirdiğini belirten Bostan, şunları söyledi:

"Geçen haftalar Kızılcahamam'da milli takım kampına katıldım. Hedefim milli takıma seçilerek turnuvalarda ülkemi temsil etmek. Hedefim milli ragbici olmak, ülkemi temsil ederek Türk bayrağını birinci olarak kaldırmak. 2 yıldır bunun için uğraşıyorum, uykumdan veriyorum, arkadaşlarımla çok zaman geçirmiyorum, sporuma odaklanıyorum. Hedeflediğim şey için sonuna kadar çabalayacağım. İlk hedefim milli sporcu olmak. Bu sporla davranışlarım değişti, arkadaşlarımla iletişimim gelişti. Hayatım düzene girdi, uykum, beslenmem değişti."

Bostan, milli sporcu olma hedefini gerçekleştirdikten ve yaşı geldiğinde askerlik görevini yaptıktan sonra, meslek olarak da asker olmayı istediğini ifade etti.

"Bu sporu merak eden arkadaşlarıma destek oluyorum"

Kuruluşta kalan koruma altındaki arkadaşlarının da antrenman yaparken ragbi sporunu merak ettiklerini anlatan Bostan, onlara bu sporu anlatarak destek verdiğini söyledi.

Bostan, "Kulüpteki hoclarıma söylüyorum, onlar da 'Gelsinler denesinler' diyor. Arkadaşlarım merak edip sorular soruyor, gelip deneyin diyorum. Kulüpteki hocalarım onları değerlendiriyor, elimden geldikçe buradaki arkadaşlarıma bu alanda destek oluyorum. Bu sporu da onlara tanıtıyorum. Bu sporla benim yaşamım bayağı değişti, arkadaşlarımla iletişimim netleşmeye başladı." diye konuştu.

"Milli takıma seçilmesi demek buradaki diğer çocuklara örnek olması demek"

Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde sosyal çalışmacı Servet Akşit, Ayhan Bostan'ın 2,5 yıl önce kuruluşa geldiğinde çok içine kapanık bir çocuk olduğunu, kendini ifade etme noktasında sorunlar yaşadığını anlattı.

Bostan ile bu anlamda hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak, onun isteği, beklentisi ve yeteneğini anlamaya çalıştıklarını aktaran Akşit, "Bu süreçte Ayhan'ın bir spora ilgisi olduğunu fark ettik. Özellikle güce, mücadeleye dayalı bir spordan hoşlandığını fark ederek Ayhan'ı spora yönlendirdik. Kuruluşumuza 2009'dan beri ragbi kulüp bazında devam etmekte. Daha önce de bu anlamda birçok çocuğumuzu yetiştirdik, şampiyonluklarımız da var. Ayhan da bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Sporun Bostan'da birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Ragbi sporuna başladıktan sonra kendisini daha iyi ifade edebilen, arkadaşlarıyla daha fazla sosyalleşebilen, takım ruhunu hissedebilen bir çocuk haline geldi. Dolayısıyla Ayhan'ın spor faaliyetine katılmasıyla kişilik özelliklerinin uygun bir seviyede ilerlediğini söyleyebiliriz. Ayhan 2 yıldır bu sporu yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampındaydı, yakın zamanda bir kamp daha olacak. Sonrasında milli takım seçmeleri başlayacak. Bu noktada biz Ayhan'a güveniyoruz. Ayhan sorumluluklarının farkında bir çocuk. Ayhan'ın kuruluşumuzdan milli takıma seçilmesi demek, buradaki diğer çocuklara büyük oranda örnek olması demek. Bizler de Ayhan'a bu yolculuğunda eşlik etmeye çalışıyoruz."

Bostan'ın antrenörü Selim Canım da çok azimli bir sporcu olan Ayhan'ın, hayatını yaptığı spora göre koordine ettiğini, bu anlamda uyku, beslenme ve günlük hayatına özen gösterdiğini kaydetti.

Canım, Bostan'ın milli takım kampında yoğun bir hafta geçirdiğini, bundan sonraki süreçte hedeflerinin milli takıma seçilmesi olduğunu söyledi.