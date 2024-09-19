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Devlet Korumasındaki Çocuklar, Kore Gazisi ile Gaziler Günü'nü Kutladı

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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu 93 yaşındaki Kore gazisi Recep Kekeç'i ziyaret ederek "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladı.

Kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün bünyesindeki kurumlarda kalan 8 çocuk, Erzurum'da yaşayan tek Kore gazisi Kekeç'i ziyaret ederek gününü kutladı.

Koruma altındaki çocuklardan birisi çizdiği resmi Kekeç'e hediye ederken başka bir çocuk da kendi yazdığı şiiri okudu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, AA muhabirine, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gerçekleştirilen bu ziyaretin anlamlı olduğunu söyledi.

Çocukların bu davranışlarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Aykut, "Vatanı, devleti ve milleti için gözünü kırpmadan şahadete yürüyen aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim en onurlularımızdır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak gerek şehit yakınlarımız gerek gazilerimizin her zaman yanında olacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı, bereketli ömürler diliyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Kore'de arkadaşlarımdan şehit düşen, yaralanan oldu"

Kore gazisi Recep Kekeç ise devlet korumasındaki çocukların kendisini ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Askerden sonra Kore'ye gittiğini anlatan Kekeç, "Kore'de savaştıktan sonra geri dönerek köye gittim daha sonra şehir merkezine taşındım. Kore'de arkadaşlarımdan şehit düşen, yaralanan oldu. Allah bu çocuklara uzun ömürler versin. Çocuklar bizim geleceğimiz. Buraya gelen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü erzurum Çocuk Kore

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