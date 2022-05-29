Devlet korumasındaki çocuklar badminton şampiyonasında yarışacak - Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma altında bulunan çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7'nci Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa için rekabet edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koruma altında bulunan çocuklar için düzenlenen şampiyonaya ilişkin, "Çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı'nın iş birliğiyle badminton şampiyonası organize edildi. Bu kapsamda badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545'i kız, 612'si erkek toplam 1157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildi. İllerdeki turnuvalar sonucu seçilen 112 kız ve 107 erkek çocuk, 30 Mayıs- 4 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7'nci Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kupa için rekabet edecek" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel