Devlet korumasında yetişen çocuklar Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda 20 madalya kazandı

Devlet korumasında yetişen çocuklar, Kempo IKF Dünya Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şampiyon çocukları tebrik ederek, onlarla bir araya gelme sözü verdi.

Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı Kempo IKF Dünya Şampiyonası devam ediyor. 40 ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı şampiyonada devlet korumasında yetişen çocuklar da milli formayı giyerek kendi branş ve yaş gruplarında mücadele ediyor.

Türk Milli Takımı'nın büyük bir başarı elde ettiği şampiyonada devlet korumasından yetişen çocuklar da kazandıkları galibiyetlerle Türkiye'nin başarısına katkı sağladı.

Çocuk evleri sitelerinde kalan milli sporcular, şampiyonanın ilk günlerinde 6 farklı branşta biri altın, 3'ü gümüş ve 16'sı bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonaya katılan çocukların başarısını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yakından takip etti. Başarılarından dolayı sporcuları, antrenörleri ve teknik heyeti tebrik eden Bakan Göktaş, şampiyon çocuklarla bir araya gelme söz verdi. Şampiyonlar da ziyaret sırasında madalyalarını Göktaş'a getireceklerini ifade etti.