Üye Girişi
Haberler

Devlet Korumasına Alınan Üniversite Öğrencisi Cinsel İstismar İddiasında Bulundu

Devlet Korumasına Alınan Üniversite Öğrencisi Cinsel İstismar İddiasında Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cinsel istismara uğradığını ve tehdit altında yaşamaktan korktuğunu belirten üniversite öğrencisi F.A.'nın devlet korumasına alındığını açıkladı. F.A., cinsel istismar ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili yürütülen araştırma sürecinin de devam ettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı yayında cinsel istismara uğrayıp, çıplak videolarının çekildiğini ve 1 yıldır tehdit altında korkuyla yaşadığını söyleyerek yardım isteyen üniversite öğrencisi F.A.'nın (19) devlet korumasına alındığını duyurdu. Yerlikaya, iddialarla ilgili araştırma başlatıldığını belirtti.

Ordu Üniversitesi öğrencisi F.A., dün akşam sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, 1 yıl önce tanışıp, arkadaş olduğu 2 erkek ile yanında kız arkadaşı ile İstanbul'a gittiklerini, kulüpte alkol aldıktan sonra sızınca otel odasına götürülüp, cinsel istismara uğradığını ileri sürdü. F.A., kimliği, cüzdanı, cep telefonunun alındığını, baygın halde çıplak videolarının çekildiğini, bu videolarla tehdit edildiğini iddia etti. Kimlik bilgileri ile dolandırıcılık yapıldığını aktaran F.A., 1 yıldır tehdit altında korku ile yaşadığını anlatarak, yardım istedi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, F.A.'ya ulaşılarak, koruma altına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "18 Ekim 2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın, Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş, gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede adli görüşme odasında psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Medya

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.