Devlet koruması altındaki çocuklara doğum günü kutlaması

Devlet koruması altındaki çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı.

Keçiören Fatih Köprüsü altındaki organizasyon salonunda gönüllülerce düzenlenen kutlamada pasta kesildi, çeşitli oyunlar oynandı.

Koruyucu anne Selma Tunalı, bu tür etkinliklerin farkındalık yaratmak adına önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın morale ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Bunun için biz gönüllüler olarak elimizden ne gelirse yapmalıyız." dedi.