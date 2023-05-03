Devlet koruması altında yetişen 732 genç kamuya atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle, devletin koruması altında yetişen 732 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta düzenlenen 'Devlet Korumasından Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni'ne katıldı. Törende, atanmayı bekleyen gençler ile Bakanlık çalışanları da yer aldı. Bakan Yanık, Türkiye nüfusunun üçte birini teşkil eden çocuklara 81 ilde devletin sevgi ve şefkatini ulaştırdıklarını belirterek, "Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında, çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmaktır. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını, yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Aile odaklı hizmetlerimizin yanı sıra; bakım kuruluşlarımızda da çocuklarımızı korumaya devam ediyoruz. Türk ve yabancı uyruklu tüm çocuklarımıza güler yüzle bakım sunan kuruluşlarımızı, onların ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, butona basılarak 732 gencin görev yerleri, kura ile belirlendi.