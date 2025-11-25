Haberler

Devlet Himayesindeki Gençlerin Yetiştirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
Antalya'da gerçekleştirilen 'Tanışma ve Doğada Buluşma' etkinliğinde 60 genç bir araya geldi. Projenin amacı, gençlerin düşünce ve çözüm üretmelerine katkı sağlamak ve geleneksel Türk sporlarını yaşatmak.

Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği koordinesinde yürütülen "Devlet Himayesindeki Gençlerin Yetiştirme Politikası Üzerine Reform Çalıştayı" projesi kapsamında düzenlenen "Tanışma ve Doğada Buluşma" etkinliğinde gençler bir araya geldi.

Erasmus+ Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projesinin ilk etkinliği 60 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Döşemealtı ilçesindeki Orfe At Çiftliği'ndeki buluşmada gençler ata binme, mas güreşi, mangala, okçuluk savaşları, mini futbol, engelli parkur yarışı ve halat çekme gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, gazetecilere, projenin AB finansmanlığında Antalya Okçular Tekkesi Gençlik Derneği ve Uluslararası Konyaaltı Gençlik Derneği ile ortaklaşa düzenlendiğini söyledi.

Çalıştayda görev alacak gençler için yaptıkları tanışma, buluşma etkinliğinde bir araya geldiklerini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Etkinliğe ata sporlarını dahil ederek hazırladık. Temel amaç gençlerin fikir ve çözüm üretmelerine önayak olmak, onları yönlendirmek, destek olmak. Yetiştirme sırasında toplumdan çok soyutlanmadan daha donanımlı gençlerin oluşması için gerekli reform çalışması oluşturulması. Hem ulusal hem uluslararası bazda bu çalıştayın sonuçlarını ilgili kurumlara sunacağız." dedi.

Uçar, koruma altındaki gençlerin kendi ayakları üzerinde durmalarını ve manen güçlü olmalarını istediklerini vurguladı.

Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu da projenin hem gençlere, hem doğaya hem de atalara saygıyı ön plana çıkaracak bir çalışma olduğunu ifade etti.

Proje sayesinde geleneksel Türk sporlarının yaşatılmasına da katkıda bulunulduğunu dile getiren Zaimoğlu, "Hem gençlerimize sahip çıkma, hem de ata sporlarımıza sahip çıkmak için güzel bir doğa etkinliği yapıldı." diye konuştu.

Program kapsamında katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
