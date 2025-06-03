Devlet Hastanesindeki Patlama: Hemşire Tutuklandı

Devlet Hastanesindeki Patlama: Hemşire Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde meydana gelen patlamada bir hemşirenin yaralanması üzerine, gözetim altına alınan hemşire tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümünde meydana gelen ve bir hemşirenin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Patlamanın ardından Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hastanede görevli hemşire V.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V. T, çıkarıldığı hakimlikçe "ateş yakmak suretiyle patlamaya sebep olduğu" gerekçesiyle tutuklandı.

Türkeli ilçesinde 1 Haziran'da devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü

Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü
Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

Bir ilimiz sele teslim! 72 yaşındaki vatandaş kayboldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Parkta bisiklet sürerken akılalmaz biçimde can verdi
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti

Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.