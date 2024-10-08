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Devlet Halk Dansları Topluluğu'ndan Bale ile Geleneksel Dans Sentezi

Devlet Halk Dansları Topluluğu'ndan Bale ile Geleneksel Dans Sentezi
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Devlet Halk Dansları Topluluğu, 'Bizim Renklerimiz' adlı gösterisiyle geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek izleyicilere sunuyor. Sanat yönetmeni Yıldız Çankaya, tarihimizi anlatan yeni formlarda eserler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Geleneksel Anadolu halk danslarını bale ile sentezleyerek sahneye taşıyan Devlet Halk Dansları Topluluğu "Bizim Renklerimiz" adlı gösterisini, Atatürk Kültür Merkezi ( AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Topluluğun sanat yönetmeni Yıldız Çankaya, AA muhabirine, Devlet Halk Dansları Topluluğunun 1975 yılında kurulduğunu belirterek, temel amaçlarının geleneksel halk danslarını çağdaş yorumlarla sahneye koymak olduğunu söyledi.

Türkiye'yi yurt içinde ve dışında her daim temsil etmek istediklerine işaret eden Çankaya, Devlet Opera ve Balesi koreograflarının, topluluğun kuruluş sürecinde önemli katkıları olduğunu anlattı.

Çankaya, "Mustafa Turan, Duygu Aykal ve Sonya Arslan gibi hocalarımız çok değerli çalışmalar yaptılar. 'Bingöl', 'Çiftetelli' gibi koreografiler, onların zamanında repertuvara eklendi. Onların bu desteğiyle birlikte topluluğumuz, dünyanın farklı ülkelerinde gösterilerini sergileyerek, ülkemizin değerlerini başarıyla anlattı." dedi.

"Farklı koreografileri bir araya getirerek tarihimizi anlatmaya devam ediyoruz"

Topluluğa 2007 yılında koreograf olarak katıldığını dile getiren Çankaya, şunları kaydetti:

"Topluluğa katıldığımda, dünyada sanatsal olarak farklı yönelimler başlamıştı. Ben de halk danslarımızı yeni formlarda icra etmek için bir arayış içine girdim. Bale rejisörlüğü bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Anadolu Ateşi'yle birlikte çalıştım. 'Sultans of The Dance' gibi gösterilerin modernizasyon sürecindeki koreografileri yaptım. Daha sonra Devlet Halk Danslarından bir davet aldım ve topluluğa katıldım. Daha önceki deneyimlerinden de yararlanarak, yeni formlarda eserler üretmeye çalıştım. Halk danslarımızla tarihimize ışık tutmanın faydalı olacağını düşündüm. Burada farklı koreografileri bir araya getirerek tarihimizi anlatmaya devam ediyoruz."

Çankaya, AKM'nin restore edilerek yeniden hizmete açılmasıyla topluluğun merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşındığını aktararak, "İstanbul, bizim için yeni bir serüvenin başlangıcı oldu. Eskiden sadece Türkiye'nin farklı bölgelerini anlatan eserler sahnelerdik. Burada artık yeni anlatım teknikleriyle repertuvarımızı genişletmeye başladık. 'Bizim Renklerimiz', topluluğumuzun yaşadığı serüvenin bir yansımasıdır. İzleyiciler bugünkü gösterimizde, hem geçmiş dönemdeki eserlerimizi hem de yeni nesil eserlerimizi bir arada görebilecekler." ifadelerini kullandı.

Orkestra şefliğini Murat Kızılca'nın üstlendiği, Nilgün Kızılca'nın ise solist olarak katıldığı gösteride "Çiftetelli", "Roman", "Kafkas" gibi 15 eser sahnelendi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel

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