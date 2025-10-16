Haberler

Devlet Denetleme Kurulu, Sahte e-İmza Olayını İncelemeye Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu, kamu hizmetlerinde güvenin korunması amacıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı. Elektronik imza sürecinin güvenliği ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin sağlığı üzerine kapsamlı araştırmalar yapılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz elektronik imzalarla sahte belgeler düzenleyen bir suç örgütü hakkında ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Edinilen bilgiye göre, DDK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
