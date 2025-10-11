Devlet Çoksesli Korosu'nun Yeni Dönem Projeleri Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun yeni dönem projeleri ve uluslararası işbirlikleri, CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Devlet Çoksesli Korosu Daimi Şefi Burak Onur Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada, programın Litvanya Devlet Korosu (Polifonija) ile gerçekleştirilecek Türkiye-Litvanya Dostluk Konseri'yle başladığını belirterek, "Bizim hayalimiz koro alanında önder bir Türkiye yaratmak, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdem, yeni sezon programında yer alacak eserlerin hem Türk hem de dünya koro repertuvarının seçkin örneklerinden oluştuğu bilgisini paylaşarak, "Programımızda Beethoven'ın 9. Senfonisi, Carl Orff'un Carmina Buranası, Mahler'in 2. Senfonisi ve Faure'nin Requiem'i gibi büyük senfonik yapıtlar yer alıyor." dedi.

Klasiklerden çağdaş Türk bestecilerine geniş repertuvar

Türk bestecilerin eserlerine özel yer ayırdıklarını vurgulayan Erdem, "Bizim için en önemlilerinden biri, hepimizin büyük değer verdiği Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu. Bu yıl yine programımızda olacak. Aynı zamanda genç bestecilere de yer veriyoruz. Murat Cem Orhan'ın Kuvay-i Milliye'nin 'İnsan Manzaraları' adlı eserini de seslendireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdem, yeni sezonda Arvo Part'ın 90. yaşı anısına özel konser düzenleyeceklerini belirterek, bestecinin "Adam's Lament" adlı eserinin seslendirileceğini ve geçen yıl ilgi gören Aurora projesinin bu sezon yeniden sahneleneceğini aktardı.

Türk bestecilerin yeni eserlerinin "Yeni Sözler" programında yer alacağını bildiren Erdem, Türkiye-Portekiz diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Fado temalı özel konser planladıklarını söyledi.

"CSO Ada Ankara Tarihi Salonu koro evi olarak yaşatacağız"

Erdem, konferans ve ustalık sınıflarının Walter Strauss anısına düzenlendiğini dile getirerek, bu yıl Macar Radyo Korosu Şefi Zoltan Pad'in katılacağını ve Hikmet Şimşek Beste Yarışması'nda ödül alan eserlerin programda yer alacağını kaydetti.

CSO Ada Ankara Tarihi Salonu "koro evi" olarak yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Erdem, "Bir koro evi ancak korolarla yaşar. Bu anlayışla amatör korolara kapılarımızı açıyoruz. Bu sezon konserlerimizde 40 koroyu ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Koronun geniş katılımlı projeleri hakkında bilgi veren Erdem, "Birlikte Söyle" formatının en önem verdikleri etkinliklerden biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Bayramı'nda 1000 korist ile cumhuriyet marşlarımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendireceğiz. Dünya Koro Günü'nde Carmina Burana'yı 500 korist ile 23 Nisan'da ise 1000 çocukla birlikte çocuk şarkılarımızı söyleyeceğiz." dedi.

Türk Koro müziği Avrupa standartlarında

Avrupa Koro Federasyonu Genel Sekreteri Sonja Greiner de Ankara'daki buluşmanın Avrupa koro müziği için önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Koro müziğinin bizi zor dönemlerde birbirimize bağlayabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu alanda giderek uluslararası merkez haline geldiğini vurgulayan Greiner, Devlet Çoksesli Korosu'yla yürütülen işbirliklerinin Türk koro müziğinin tanınırlığını artırdığını ifade etti.

Dünya Koro Müziği Federasyonu Başkan Yardımcısı Jan Schumacher ise Devlet Çoksesli Korosu'nun son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini kaydederek, "Koro, her geçen yıl daha da olgunlaşıyor ve bu çok büyük başarı." değerlendirmesini yaptı.

Koronun repertuvar çeşitliliği ve sanatsal düzeyinin Avrupa ölçeğinde dikkati çektiğini vurgulayan Schumacher, yürütülen ustalık sınıfları ve amatör korolarla kurulan işbirliklerinin Türkiye'de koro müziği kültürünü yaygınlaştırdığını söyledi.

Basın toplantısının ardından "Tenso Re: CONNECT Akşam Konserleri"nin 2. günü kapsamında konserler gerçekleştirildi.