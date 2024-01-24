Devlet Çoksesli Korosu, Walter Strauss Masterclass'ında Avrupa'dan gelen koro şeflerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, 8 yıldır düzenlenen Walter Strauss Masterclass'ında Avrupa'dan gelen koro şefleri, şef adayları ve müzik öğretmenlerini, teorik ve pratik eğitimler vererek ağırlıyor.

CSO Tarihi Salon'da bu yıl 8'incisi düzenlenen ve her yıl Avrupa'nın usta koro şeflerinin konuk eğitmen olarak davet edildiği uluslararası Walter Strauss Masterclass'ına bu yıl İsveçli şef Gary Graden katılıyor.

Devlet Çoksesli Korosu'nun merhum şefi Walter Strauss'a adanan masterclass, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilerek eğitime kabul edilen şefleri bir araya getirdi.

CSO Tarihi Salon'da eğitim öncesi etkinliğe ilişkin bilgi veren Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, bu hafta korolar camiasına açıldıkları bir hafta olduğunu, geçen pazar günü 33 koronun, 2 bin kişiyle CSO Ada Ankara'da sahne aldığını ve Cumhuriyet'in 100. yılını tekrar kutladıklarını ifade etti.

Erdem, konserin ardından kendileri için çok önemli olan Walter Strauss Masterclassı'nda bu hafta yerli ve yabancı koro şeflerini ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Koro şefleri için düzenlenen bu eğitimin dünyada artık tanındığını belirten Erdem, "Walter Strauss Masterclass'ı Avrupa Koro Federasyonunun tavsiye ettiği dört ustalık sınıfından biri oldu." dedi.

6 katılımcı şef ve 6 müzik öğretmenine eğitim

Şef Erdem, Avrupa'dan yoğun başvurular aldıklarını, koro şeflerinin bir profesyonel koro ile çalışmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir hafta boyunca şef adayları, müzik öğretmenleri, şefler buraya kendilerini geliştirmeye geliyorlar. Bu sene yurt dışından 4, yurt içinden 2 şef, katılımcı olarak Devlet Çoksesli Korosu ile çalışıyor. Mozart Requiem üzerinde çalışıyor katılımcılarımız." dedi.

Bu sene ayrıca Türkiye'den 6 müzik öğretmenine de masterclass kapsamında eğitim verdiklerini, eğitimde, okulda kullanılabilecek türküler, marşlar, halk şarkıları üzerine çalışıldığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Bu ikili programı sürdürüp bir kapanış programı ile masterclassı bitiriyoruz. Bu kapanış konserinde korolar sahnede oluyor. Bir atölye koromuz yapılıyor ve müzik öğretmenlerimiz ve koro şeflerimiz bu koroyu yönetiyorlar. Konserimizi parçalara bölüyoruz ve her bir şef, bir bölümü devralıyor. Devinimli, hızlı bir konser oluyor. Ardından Devlet Çoksesli Koromuz sahneye çıkacak. 27 Ocak'ta CSO Tarihi Salon'daki bu konserimize sanatseverleri bekliyoruz."

Almanya, Letonya, Rusya ve Ukrayna'dan eğitim almak için Türkiye'ye geliyorlar

Eğitimden sonra şeflere uluslararası bir sertifika verdiklerini anlatan Erdem, "Avrupa Koro Federasyonu; Hollanda, İsveç ve Türkiye'yi koro şefliği eğitiminde parmakla gösteriyor, şef ve şef adaylarına tavsiye ediyor. Şeflik öğrenmek için gelinmesi gereken şehirlerden birisi Ankara oldu." ifadelerini kullandı.

Erdem, katılımcıları sanatçı bir kurulla titizlikle seçtiklerini, bu yıl katılımcı şefleri Almanya, Letonya, Rusya ve Ukrayna'dan davet ettiklerini söyledi.

Burak Onur Erdem, eğitim vermek için ise her yıl dünyada bilinen, duayen şefleri davet etmeye çalıştıklarını, bu yıl ABD asıllı İsveçli şefi Gary Graden'i davet etmelerinin, usta bir öğretici ve alanında ünlü olmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

"Devlet Çoksesli Korosunun şeflik eğitimi vermesi çok önemli"

Masterclassta eğitim vermek için Türkiye'ye gelen İsveçli konuk şef Gary Graden, 7 yıl önce İstanbul'u ziyaret ettiğini ancak Devlet Çoksesli Korosu ile ilk kez çalışma fırsatı bulduğunu, pek çok kez duyduğu bu koroyla çalışmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Graden, "Devlet Çoksesli Korosunun şeflik eğitimi vermesi çok önemli. Kıymetli bir iş yapıyorlar. Zaten Türkiye'deki koroların da liderliğini yapıyorlar. Koro şefliği masterclassını 8 yıldır başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Daha iyi müzik için çalışıyoruz. Böyle masterclasslara katılmak, şefler için çok kıymetlidir." diye konuştu.

Klasik müziğin, popüler müziğe karşı her zaman gücünü koruduğunu belirten Graden, "Klasik müzik büyüleyicidir. İnsanın şarkı söylemeye ihtiyacı vardır ve bunu büyük bir koro içerisinde yapması her zaman kıymetlidir ve sağlıklıdır." dedi.

"İlk uluslararası masterclassım"

Şeflik eğitimine katılmak için Letonya'dan gelen şef Patricks Stepe de ilk kez Türkiye'de bulunduğunu belirterek, Walter Strauss Masterclass'ına kabul edilmekten genç bir koro şefi olarak memnuniyet duyduğunu söyledi.

Stepe, "Daha önce Letonya'da sadece yerel masterclasslara katıldım. Bu ilk uluslararası masterclassım. Avrupa Koro Federasyonunun bursu ile geldim. Letonya'da daha önce radyo korosu ile çalıştım ama profesyonel bir koro ile çalışmak ve eğitim almak için ilk fırsatım oldu. Devlet Çoksesli Korosu ile çalışmak harika. Mozart Requiem çalıştık, koroyu yönettiğinizde çok güzel etkileşim oluyor." dedi.

Gary Graden ve Burak Onur Erdem ile çalışmanın çok keyifli olduğunu belirten Stepe, teknik detaylara çalışmanın kendileri için kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.