Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi: "Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi: "Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor. Ukrayna şehirlerindeki insani felaketten Rus ordusu sorumludur."

Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi

Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi

Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi

AA / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title