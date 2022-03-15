Devlet Başkanı Zelenskiy dünyaya seslendi
AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi: "Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi: "Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor. Ukrayna şehirlerindeki insani felaketten Rus ordusu sorumludur."