Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı yayımladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzyılın en iyi beyin cerrahı olarak nitelenen ve Türk tıbbının gururu olarak anılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı üzerine derin bir teessürle başsağlığı diledi. Bahçeli, Yaşargil'in hayatının ilham kaynağı olacağını vurgulayarak, milletimizin iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatına ilişkin, "Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil, bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Prof. Dr. Yaşargil'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"Yüzyılın en iyi beyin cerrahı" seçilen, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrendiğini aktaran Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil, bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil, bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.