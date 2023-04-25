Devlet Bahçeli, Nevşehir'de: "Hiç Kimse Merak Etmesin; Enflasyon Çıktığı Gibi İnecektir, Hayat Pahalılığı Son Bulacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Hiç kimse merak etmesin; enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence, Cumhur İttifakı’dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegâne sistemdir. Fakat demokrasi, vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Hiç kimse merak etmesin; enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence, Cumhur İttifakı'dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane sistemdir. Fakat demokrasi, vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, bugün Nevşehir'de miting düzenledi. Nevşehirlilerden hem MHP hem de Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Bahçeli, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, GEÇMİŞTEN KOPUŞ DEĞİL"

"Çok partili siyasal hayatta yönetim sistemi olarak tercih edilen parlamenter sistem bir türlü istikrarı sağlayamadı, beklenen huzur, refah ve iyileşmeyi tahkim ve takviye edemedi. Sosyal, siyasal ve ekonomik krizler yakamızı hiç bırakmadı. Darbeler, siyasi kutuplaşmalar, koalisyon kavgaları, ülkemizin talihini makus bir istikamete çevirdi. Türkiye, 1946'dan 2017'ye kadar rahat nefes alamadı. 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü, yönetim sisteminde acilen bir reform yapılmasını zorunlu hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geçmişten kopuş değil; tarih, kültür ve medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenme ve geleceğe taşıma kararlılığı ile eklemlenip birleşti. Türkiye, eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı, cumhurun başarısıdır. Türkiye, gelişmeleri ve tarihin akışını yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Küresel siyaset denkleminde ülkemizin ihmal ve inkarı artık mümkün değildir. Türkiye, ne diyeceği merak uyandıran bir ülke mertebesindedir.

'Sana söz baharlar gelecek' diyen zillet ve melanet zihniyete, bahar diye vaat ettiği kara kışı, karanlık planları, kargaşa ve kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Nevşehirli kardeşlerim, 'evet' cevabıyla 'sıra bende' diyor. Hakkınız, helaliniz, hedefleriniz var; sıra hepinizde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak için sıra sizde. Türk ve Türkiye yüzyılına destek vermek için sıra sizde. Terör örgütlerine boyun eğen zillet ittifakını sandığa gömmek için sıra sizde.

"MUHATAPLARINI UYARIYORUM; DEVLETİN HAFIZASI CANLIDIR"

CHP'den İYİ Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi Parlamenter Sistem'e geri dönmektir. İYİ Parti Başkanı, 22 Nisan'da Ankara'da aynen demişti ki 'koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir.' Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Türkiye, ne çekmişse bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sancılı kafalar, istikrara muhaliftir. Devletin hafıza kaybına uğradığını söylemek, katmerli bühtandır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. 'Başbakan olacağım' propagandası ile FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, geldiğimiz bu aşamada kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış, kapının önüne koymuştur. Muhataplarını uyarıyorum; devletin hafızası canlıdır. Biz; yalan, yıkım ve yozlaşma failleri ile mücadeleden kaçmayacağız.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tek bir projesi, hazırlığı, geleceği kuşatan parlak tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu, iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için, oturduğu masadan 'kumar masası' diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış tekrar oturan İP Başkanı ve yönetimi, iyice çuvallamıştır. Bunlara güven duyulamaz, itibar edilemez. Çünkü bunlar, sabah başka, akşam başkadır. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisidir. Kılıçdaroğlu, eroinmanlardan, esrarkeşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve siyasi kadrosu, utanmadan ABD'yi tatmin edeceklerini açıklıyorlar. HDP'nin kayyum partisi, PKK'nın maske takmış yeni oluşumu Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nu alkışlayıp arkasında duruyor. Onların terör örgütleri varsa bizim de onların başını ezecek bıçkın ifademiz vardır. 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandığa gidiyor muyuz? Türkiye'mize sahip çıkıyor muyuz? Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a 'durmak yok, yola devam' diyor muyuz? Bu evetleriniz mücadelemize cesaret ve özgüven aşılıyor.

"BUNLAR YETKİ ALSA TÜRKİYE'Yİ 3 GÜNDE BATIRIRLAR. ÇÜNKÜ BUNLARDA LİYAKAT, EHLİYET, SAMİMİYET, DİRAYET VE ADANMIŞ BİR YÜREK YOKTUR"

Zillet ittifakı, aynı zamanda terör ittifakıdır, günah ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu ittifaka, Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Deprem olur, siyasi hesaplar yaparlar. Bırakınız tek göz güvenli konut inşa etmelerini, 'bari kümes yapın' deseniz üç maymunu oynarlar. Zillet ittifakı, 12 ay 21 günde 13 defa toplanmak suretiyle eğreti ve zoraki bir cumhurbaşkanı adayını düşe kalka tespit etmiştir. Bunlar yetki alsa Türkiye'yi üç günde batırırlar. Çünkü bunlarda liyakat, ehliyet, samimiyet, dirayet ve adanmış bir yürek yoktur. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ardından en acil birinci gündemimiz, depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu depremzedelere teslim etmektir. İkinci acil gündemimiz, sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek ve her kesime yaymaktır. Üçüncü acil gündemimiz, terörle mücadeleyi mutlak bir başarı ile sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır.

Dördüncü acil gündemimiz; yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun, yeni hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşinci acil gündemimiz, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişikliğinden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete varıncaya kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslında devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe okuyan milli stratejiyi el birliğiyle hedefine ulaştırmaktır. Altıncı acil gündemimiz de çevremizi barış kuşağına alarak komşularla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır. Bunu yapabilecek irade Cumhur İttifakı'nda mahfuzdur.

" GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİNİ SIZLATANLARDAN HESAP SORMAK İÇİN, AZİZ MİLLETİM, SIRA SENDE"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamının yanı sıra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde de çok güçlü şekilde seçilmesi, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de nitelikli çoğunluğa erişmesi, yeni yüzyıla Türk ve Türkiye mührünün vurulmasını sağlayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatanlardan hesap sormak için, aziz milletim, sıra sende. Seccadeye ayağıyla basanlardan, PYD'yi sınır komşusu görmeyi dileyenlerden, 'YPG bize mi saldıracak' ihanetini ağzına alanlardan, yani bugünkü CHP ve İP yönetimine bedeli ödetmek için, aziz milletim, sıra sende.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN; ENFLASYON ÇIKTIĞI GİBİ İNECEKTİR, HAYAT PAHALILIĞI SON BULACAKTIR. GÜVENCE, CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

Vakit, hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Her yöremizi, bin yılın barışından ve kardeşliğinden doğmuş her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Hiç kimse merak etmesin; enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence, Cumhur İttifakı'dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane sistemdir. Fakat demokrasi, vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Milletvekili adaylarımıza ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok güçlü desteğinizi bekliyorum."