Devlet Bahçeli, MHP'nin Grup Toplantısına Katılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen TBMM Grup Toplantısına katılacak. Toplantı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'na katılacak.
Genel Başkan Bahçeli'nin sağlık sorunları sebebiyle 28 Ocak'tan bu yana yapılmayan MHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısı, yarın saat 10.45'te düzenlenecek.
Bahçeli'nin yarınki toplantıya katılıp, partililere hitap etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel