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Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısına Türk Bayrağı Motifli Gül Aranjmanı Gönderdi

Devlet Bahçeli, Kabine Toplantısına Türk Bayrağı Motifli Gül Aranjmanı Gönderdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısına çiçek gönderdi. Ay yıldızlı çiçek toplantı masasının ortasına konuldu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısına çiçek gönderdi. Ay yıldızlı çiçek toplantı masasının ortasına konuldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Medya sayfasından yapılan açıklamada, " Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na 'Terörsüz Türkiye' hedefinde katedilen mesafeye binaen Türk bayrağı motifli gül aranjmanı gönderdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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