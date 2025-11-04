Devlet Bahçeli'den Selahattin Demirtaş Açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, 9 yıldır tutuklu bulunan ve AİHM'in ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alınmasının yıldönümünde Demirtaş'ın durumuna ilişkin soru üzerine, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.