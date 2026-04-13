Devlet Bahçeli'den, Türkiye'nin de İçinde Yer Alacağı "Dünya Barış Konseyi" Önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel barışı tehdit ettiğini vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde yeni bir barış mekanizması önerisinde bulundu.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres'in çağrısıyla ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, ' Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100'e gönderdiği özel mesajda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel barışı tehdit ettiğini belirtti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur. Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir."

Bu şartlarda BM Genel Sekreteri António Guterres'in çağrısıyla ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA
