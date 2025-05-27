Devlet Bahçeli'den Bayram Mesajı: 'Gruba Geleceğim İnşallah'

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere geldiği TBMM'den ayrılırken, gazetecilere "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" dedi.

Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile görüşmek üzere saat 10.45 sıralarında TBMM'ye geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan ile grup başkanvekileri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetle makam odasında yaklaşık 40 dakika görüşen Bahçeli, heyet ayrıldıktan sonra bir süre daha TBMM'de kaldı.

Bahçeli, TBMM'den ayrılmak üzere makam odasından çıktığı sırada, burada kendisini bekleyen gazetecilerle bir süre sohbet etti. Bahçeli, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten gazetecilere teşekkür ederek, "Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah" dedi.

Devlet Bahçeli en son 28 Ocak 2025'te partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Rahatsızlanarak 4 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu açıklanmıştı.